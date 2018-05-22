مصر تبحث سبل إقامة معارض للحضارة السعودية بالقاهرة
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:18 ص
حسام زيدان
زار أمس الاثنين، الأمير سلطان بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز ال سعود مستشار رئيس الهيئة العامة للتراث الوطني السعودي، والوفد المرافق له قصر محمد علي بالمنيل.
ورافقهم خلال الزيارة إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، وولاء الدين بدوي مدير عام المتحف.
وقالت صلاح، إن تلك الزيارة تأتي علي هامش زيارته لجمهورية مصر العربية ومقابلته لوزير الآثار صباح أمس، لتوطيد سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال العمل الأثري.
وأضافت صلاح، أنه تم بحث سبل إقامة معارض مؤقتة لتاريخ الحضارة السعودية في مصر، والذي يعد بمثابة حدث تاريخي حيث أنها المرة الأولي التي تستضيف بها جمهورية مصر العربية معرض لقطع أثرية لدولة وحضارة أخري غير الحضارة المصرية.