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شاهد عرض التنورة الأول في رمضان بقبة الغوري (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:12 ص
شاهد عرض التنورة الأول في رمضان بقبة الغوري (فيديو)
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حسام زيدان - تصوير: ولاء غنيم
 
التقطت كاميرا الفجر مساء أمس الإثنين، عدد من المشاهد لعرض التنورة الأول في ليالي رمضان بقبة الغوري بمنطقة الأزهر.

وكان قد صرح باسم الأشقر مدير عام منطقة الأزهر والغوري الأثرية أن عروض التنورة بليالي رمضان تبدأ الاثنين الخامس من رمضان، على أن تستمر طوال الشهر الفضيل، بواقع ثلاث ليال أسبوعيًا، أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، حيث يبدأ العرض من التاسعة مساء وحتى الحادية عشرة من كل ليلة.

يذكر أن إدارة القاهرة التاريخية كانت قد أعلنت عن عدد من الفعاليات لإحياء ليالي رمضان منها عروض التنورة بقبة الغوري، وفتح متحف النسيج المصري بشارع المعز ليلًا أمام الزائرين، بالإضافة لعدد آخر من الفعاليات سيتم الإعلان عنه تباعًا. 
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