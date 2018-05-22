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وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:02 ص
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
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حسام زيدان
 
قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف قصر محمد علي بالمنيل، إن جولة الأمير سلطان بن عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة العامة للتراث الوطني السعودي والوفد المرافق له بقصر المنيل شملت سراي الإقامة، وسراي العرش، والقاعة الذهبية، والمسجد الأثري، ومتحف الصيد، والمتحف الخاص، ومعرض ألف ليلة وليلة، والحديقة المتحفية.

وأضاف بدوي أن إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف قد رافقتهم جولتهم حيث عرضت جوانب الحضارة المصرية في عصر محمد علي.

وأشار بدوي إلى أن زيارة الوفد السعودي جاءت على هامش لقائهم بالدكتور خالد العناني وزير الآثار ظهر أمس الاثنين حيث عقدت مباحثات حول التبادل الةقافي وللتراثي المصري السعودي وسبل التعاون في المجال الأثري بفروعه.

وأشاد الأمير ناصر بن عبد العزيز والوفد المرافق له، بروعة القصر والمتحف والفنون الإسلامية الرائعة التي يحويها، مؤكدين أن مصر تزخر بالعديد من كنوز الحضارات المختلفة.
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
وفد سعودي ينبهر بآثار متحف قصر المنيل (صور)
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