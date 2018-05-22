والدة نيمار تفتح النار على القطري الخليفي وتؤكد: "حان وقت الرحيل للريال"

تفضل والدة نيمار دا سيلفا، نادين جونسالفيس، انتقال نجلها من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية، حسب أوليه عربية، اليوم الإثنين، أن "والدة نيمار غير راضية عن موقف نادي باريس سان جيرمان ومشجعيه تجاه نجلها"، مشيرة إلى أنها لا تفهم جماهير العاصمة الذين وقفوا بجانب كافاني ولم يقدروا ما فعله نيمار.

وقالت والدة نيمار في تصريحات لها: "لقد ترك إبني نادٍ مثل برشلونة ليراهن على رهان محفوف بالمخاطر في مسيرته عندما وقع مع فريق مثل باريس سان جيرمان، الذي يقاتل ليكون من بين عظماء أوروبا".

وأضافت: "لذا لا أفهم لماذا لم تقدر جماهير باريس سان جيرمان قدر التضحيات التي ضحى بها نيمار للوصول إلى هنا".

بالإضافة إلى ذلك قالت والدة نيمار إنها "غاضبة من رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، الذي لم يقف مع ابنها ولم يدافع عنه".

وأوضحت الصحيفة أن "نادين طلبت من نيمار وزوجها ضرورة الرحيل عن باريس سان جيرمان في أقرب وقت ممكن، وعدم تحملها عاماً آخر هناك"، مشيرة إلى أنه كان يجب أن يكون ريال مدريد وجهته التالية بعد مغادرة برشلونة.

وتابعت: "لقد جاء نيمار إلى هنا ليجعل البي إس جي أكبر، ويصادف ذلك إنه ليس ممتعاً.

وزعمت والدة نيمار أن مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت في ميامي في يوليوالماضي، قائلة إن "لاعبي مدريد عاملوه كما لو كان واحد من الفريق وقالوا له إنهم ينتظرونه في مدريد".