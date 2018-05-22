رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ"وفاء عامر" بعد "نسر الصعيد": نجمة الشاشة

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر" و"إنستجرام" بأداء الفنانة وفاء عامر، في مسلسل "نسر الصعيد"، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من العمل.

وكتب أحدهم: "ستظلي نجمة الشاشة" وكتب آخر: "أدائك متميز"، وكتب ثالث: "النجمة اللي بنحبها ومنورة نسر الصعيد".

مسلسل "نسر الصعيد" من بطولة محمد رمضان وسيد رجب، عائشة بن أحمد، دينا، عايدة رياض، وفاء عامر، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، محمد حاتم، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج ياسر سامى وأنتاج جمال العدل