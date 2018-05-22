جريزمان يبلغ زملاءه بالبقاء في أتليتكو مدريد

أبلغ مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان جريزمان، زملائه بأنه سيبقى في "الروخيبلانكوس"، قبل الصافرات التي أطلقها نحوه جانب من الجمهور لدى دخوله ملعب مباراة أمس أمام إيبار وأثرت عليه متسببة في بكائه.

ورغم جهود برشلونة المستميتة للحصول على خدماته في الموسم المقبل وبعد جهود الأتلتيكو وزملاءه والجهاز الفني لإقناع اللاعب بالبقاء مع فريق العاصمة الإسبانية خلال الموسم المقبل، قرر المهاجم الفرنسي الاستمرار في النادي المدريدي الذي يمتد عقده معه حتى 2022.

وأخبر جريزمان زملائه وأكد النادي هذا الأمر أمس الإثنين.

وكان اللاعب الفرنسي قد تعرض لصافرات بعض الجمهور، رد عليها جانب آخر من الجمهور بالتصفيق للمهاجم بعد دخوله أرض الملعب في الدقيقة 58 بدلاً من كوكي ريسوركسيون، لكن اللاعب بكى في ظل عدم فهمه لهذا الاستقبال الذي استمر منذ اللمسات الأولى منه للكرة ومع جريان المباراة.

وحول صافرات الاستهجان التي طالت النجم الفرنسي، أشار المدرب دييغو سيميوني: "أطلق 40 أو 50 من إجمالي 60 ألف مشجع الصافرات، الجماهير تدعمه بقوة، ندرك أنه إذا استمر معنا سنكون أكثر قوة، أتمنى أن يصل للقرار الأفضل بالنسبة له، ولكنه يحظى بدعم لا محدود داخل النادي".