الغوري تفتتح أولى لياليها الرمضانية برقصات التنورة (صور)

افتتحت قبة الغوري أولى لياليها الرمضانية مساء الإثنين بعروض التنورة المتميزة، والتي تشهد إقبالًا جماهريًا كبيرًا.





قال باسم الأشقر مدير عام منطقة الأزهر والغوري، إن عروض التنورة تتم بالتعاون مع صندوق وزارة الثقافة، والعروض مستمرة طوال العام، إلا أنها في رمضان تكن ذات طابع خاص حسث يحرص الكثيرين على حضور العرض في الليالي الرمضانية.





وأضاف الأشقر أن العرض مستمر طوال ليالي رمضان بواقع ثلاث ليال أسبوعيًا السبت والإثنين والأربعاء من الساعة التاسعة مساء وحتى الحادية عشرة من كل ليلة.



