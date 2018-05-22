تامر مرسي: "قررنا عدم صرف مستحقات آيتن عامر المالية حتى يرضى الجمهور عنها"
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:58 ص
شيماء عطية
تفاعل المنتج تامر مرسي، مع الهجوم التي تعرضت له الفنانة آيتن عامر، نتيجة شخصية "سماح" التي تلعبها ضمن أحداث مسلسل "أيوب"، والتي كرهها الجمهور، ساخرًا أنه قرر عدم صرف باقي مستحقاتها المالية إلا بعد رضا الجمهور عليها.
وغرد "مرسي" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "بعد اللي سماح عملتة في مسلسل أيوب، قررنا عدم صرف باقي مستحقاتها المالية من المسلسل لحد ما الناس ترضي عليها".
"أيوب" بطولة مصطفى شعبان، إنتاج تامر مرسى، تأليف محمد سيد بشير ومن إخراج أحمد صالح ويذاع على قناة "mbc مصر" و"الحياة".
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