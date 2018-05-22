فاروق جويدة يوجه رسالة لوزيرة الثقافة



وأضاف "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" الفضائية، الاثنين، أن إعجاب الناس ليس مقياسا، بل على العكس، الأغنية الركيكة انتشرت في الميكروباصات.



ووجه رسالة لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، قائلا: "أتمنى أن تنجح، هي نجحت كثيرا في الأوبرا، وهي فنانة، وأتمنى أن تنجح في وزارة الثقافة".

قال الشاعر فاروق جويدة، إنه يرغب أن يكون المسرح دائما في إطار الموضوعات الجادة، مؤكدا أن السخرية والضحك مطلوبين ولكن الهزل عندما يزيد عن الحد يكون شيء سخيف.