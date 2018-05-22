مشادة بين داعية وحقوقية بعد دعوتها لتحرر المرأة



وأضاف "إسماعيل"، في لقاء مع قناة LTC الفضائية، الاثنين، أنه لا يريد لابنته أن تتمثل بها، وترتدي مثل ملابسها، متابعا: "أنا منظرك ده مضايقني"، لترد عليه الناشطة الحقوقية: "متبصش".



وأكدت "فتحي"، أن القانون هو الحكم بين الناس، لينفعل عليها: "أنتي مش عندك سقف، ممكن تكوني محرجة.. فين الأخلاق اللي أنتي جايبها، أخلاقك فين".



وتدخلت علا شوشة مقدمة البرنامج، وطالبت الداعية السلفي أن يحترم ضيوفها، وألا يتجاوز في حقها.

شن الشيخ وليد إسماعيل، الداعية السلفي، هجوما شديدا على الناشطة الحقوقية، أمل فتحي، بعد دعوتها لتحرر المرأة، وسخر من ملابسها قائلا: "ده منظر قبيح".