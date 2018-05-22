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شاهد بث مباشر لمسلسل "كلبش 2"علي قناة الحياة HD

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:45 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل كلبش 2علي قناة الحياة HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "كلبش2" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

يذكر أن "كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.

ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.

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