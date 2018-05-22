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شاهد.. قصة الحاجة زينب التي جعلها ابنها تعيش في غرفة واحدة مع الحمار (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 07:33 ص
شاهد.. قصة الحاجة زينب التي جعلها ابنها تعيش في غرفة واحدة مع الحمار (فيديو)
الحاجة زينب
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الاثنين، تقريرا عن "الحاجة زينب"، والتي أجبرها نجلها أن تعيش في الحجرة التي يعيش بها "الحمار" في المنزل الذي يملكه.

وقالت الحاجة زينب، إن نجلها متخرج من الأزهر، ووضعوها في الغرفة الموجود بها الحمار، واتهمتها زوجة ابنها بأنها قامت بتقطيع "شباشب" أبنائها، وأهانتها.

وتعهد أبنائها بمرتب شهري لها، عقب إذاعة قصتها، وتعهدوا أيضا بأن يعطونها شقة لتعيش فيها.

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