ريهام عبد الغفور تهرب من باسل خياط وتعيش أزمة نفسية في "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الرحلة" معرفة "أسامة" باسل خياط بمكان "رانيا" ريهام عبدالغفور، حيث يقوم بمهاجمتها في الفندق الذي تقطن به، ولكنها تتمكن من الهروب بمساعدة أحد العاملين، الذي يستأجر لها شقة في منطقة شعبية.

وفي الوقت نفسه يعرف أسامة، بزيارة آدم "وليد فواز" لها في الفندق فيحاول البحث وراءه ومعرفة شخصيته من خلال حسابه على "فيسبوك"، ليشاهد أثناء بحثه صورة ابنته كبوستر لمعرض تصوير صاحبته كارما "ثراء جبيل".





مسلسل "الرحلة " بطولة باسل الخياط، مى سليم، ريهام عبد الغفور، وليد فواز، حنان مطاوع، ثراء جبيل، محمود حجازى، إسلام جمال محمد مهران، والتونسية جوليا، وآخرين، قصة نور شيشكلى، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج حسام على.







