التفاصيل الكاملة لقرعة دورة "عائلة الأهلي" الرمضانية لكرة القدم

شهدت قاعة فكري أباظة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مساء اليوم، الاثنين، مراسم قرعة دورة «عائلة الأهلي» الرمضانية لكرة القدم، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ورؤساء اللجان بالنادي.

وشهد مراسم إجراء القرعة كلٌ من: طارق قنديل، ومحمد الدماطي، والدكتور مهند مجدي، والمهندس محمد سراج، الدين، أعضاء مجلس إدارة النادي، وكذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وخالد مرسي، مدير المقر، وعصام سراج، عضو لجنة التسويق، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، إضافة إلى محمد يوسف، مدير الدورة ورئيس اللجنة العليا المنسقة للجان، وعمرو غالب، رئيس لجنة الشباب.

وجرت القرعة وسط أجواء مثالية، وبمشاركة العشرات من المشاركين في الدورة، بمختلف أعمارها السنية، وممثلي الفرق المشاركة في الدورة، التي تقام فعالياتها اعتبارًا من غدٍ، الثلاثاء، الموافق الـ6 من رمضان، وتستمر حتى العشرين من رمضان «الـ22 من مايو إلى الـ6 من يونيو»، وذلك على ملاعب النادي بفرعي مدينه نصر والشيخ زايد، على أن يقام الدور قبل النهائي والنهائي بمقر النادي بالجزيرة.

وكان العميد محمد مرجان قد أعلن في وقت سابق أن دورة عائلة الأهلي تصل جوائزها إلى 10 آلاف جنيه لأول ثلاث فرق، من كل فئة عمرية.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

– دورة البراعم.. أقل من 14 سنة

المجموعة الأولى تضم فرق:

ذا ليجيندز – ريد بولز – هيروز – كلاش كروزرس – شامبيونز.

المجموعة الثانية:

النسر المصري – دسترويز – المارد الأحمر – ريال مدريد – نجوم المستقبل.

المجموعة الثالثة:

ان نونز – الشياطين الحمر – بلاك بولز – بي في بي – سويمنج 2004.

المجموعة الرابعة:

تربو – فيوتشر – يونيتيد – ورلد ستار 2007.

– دورة الناشئين من 14 إلى 19 سنة

المجموعة الأولى:

تانجو – تشيلسي – الديابة – هيما – الملوك.

المجموعة الثانية:

المزاريطة – لاميسا – المقاصة – الأسطورة – آيس تاور.

المجموعة الثالثة:

الفراعنة – إس بي إف – بلاك ستار – السامبا – جيرمان.

المجموعة الرابعة:

الأهلي – الأبطال – أرسنال – الأهلي زمان.

– دورة الشباب من 18 إلى 29 سنة

المجموعة الأولى:

مصر أكايديمي – يوفينتوس – أسطورة – شرين – ديفلز – منشن.

المجموعة الثانية:

ليفربول – نسر مدينة نصر – فالنسيا – الدراويش – تانجو – الملك.

– دورة الشباب فوق الـ30 سنة

المجموعة الأولى

ليفربول – النجوم – بلاك ايجل – الصفوة – 2007.

المجموعة الثانية:

برشلونة – الصحبة – أورنج – توفيق.