فاروق جويدة: عبدا لحليم طلب مني أكتب أغنية بالعامية "معرفتش"
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:45 ص
نعيم يوسف
قال الشاعر فاروق جويدة، إن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ طلب منه أن يكتب أغنية باللهجة العامية، معقبا: "معرفتش".
وأضاف "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" الفضائية، الاثنين، أنه كان يمزح دائما مع عبدالرحمن الأبنودي عن شعر العامية، حيث كان الأخير يقول له أنتم تنظرون لنا بتعالي.
وأشار إلى أنه يحب شعر العامية، مثل أحمد رامي، ومأمون الشناوي.
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