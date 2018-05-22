الأهلي يقرر إقامة احتفالية كبرى بعد حصد النجمة الرابعة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عُقد في التاسعة مساء الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة، إقامة احتفالية كبرى تليق بإسم القلعة الحمراء للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الحصول على النجمة الرابعة.

ويأتي هذا التكريم على هامش احتفالات برنامج عائلة الاهلي المقبل لالضافة الي تكريم كل اللعبات الجماعية التي حققت الانجازات والبطولات الموسم الماضي الي جانب تكريم نجوم الألعاب الفردية الذين حققوا بطولات في الموسم المنقضي

كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية للفرق الرياضية بقيادة الأسماء الأتية :-

محمد مصيلحي للكرة الطائرة رجال ، طارق خيري للكرة السلة رجال ، عاصم حماد لكرة اليد رجال ، إيهاب الألفي لكرة السلة سيدات ، حمدي الصافي للكرة الطائرة سيدات ، ياسر صلاح لكرة اليد سيدات ، محمد فؤاد للجمباز ، ناصر زهران للإسكواش ، ياسر داوود لألعاب القوى ، وائل عزت لألعاب الماء ، مراد عاصم للكراتيه ، أشرف عبد الفتاح لتنس الطاولة.