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شاهد.. المشهد الذي حذفته قناة "الحياة" من مسلسل "أيوب" لـ مصطفى شعبان (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:15 ص
شاهد.. المشهد الذي حذفته قناة الحياة من مسلسل أيوب لـ مصطفى شعبان (فيديو)
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شيماء عطية
 

أعرب السيناريست محمد سيد بشير، عن استيائه من حذف قناة "الحياة" أحد مشاهد الحلقة السادسة من مسلسل "أيوب" والذي تتعرض فيه الفنانة آيتن عامر وتلعب دور "سماح" للضرب والسب على يد الفنانة سلوى عثمان.


ونشر "بشير" المشهد عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "المشهد المحذوف من قناة الحياة، لأسباب أنا مش عارفها ولا فهمها شير على أوسع نطاق بقى لو سمحتم".


بطولة مصطفى شعبان، إنتاج تامر مرسى، تأليف محمد سيد بشير، من إخراج أحمد صالح، يذاع على قناة "mbc مصر"، "الحياة".



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