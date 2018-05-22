شاهد.. المشهد الذي حذفته قناة "الحياة" من مسلسل "أيوب" لـ مصطفى شعبان (فيديو)

أعرب السيناريست محمد سيد بشير، عن استيائه من حذف قناة "الحياة" أحد مشاهد الحلقة السادسة من مسلسل "أيوب" والذي تتعرض فيه الفنانة آيتن عامر وتلعب دور "سماح" للضرب والسب على يد الفنانة سلوى عثمان.



