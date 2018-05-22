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شاهد.. جريمة قتل في وسط الشارع لسبب غريب (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 05:37 ص
شاهد.. جريمة قتل في وسط الشارع لسبب غريب (فيديو)
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الاثنين، تقريرا عن جريمة قتل صديق لصديقه بسبب الرزق والغيرة منه.

وقال "حسين" شقيق المجني عليه، إنه كان يسير بـ"التروسيكل" في الشارع، وجاء له المتهم وشقيقته واعتدوا عليه، وعندما جاء شقيقه الذي يدعى أحمد خلف، ليرى ما يحدث، جاء شخص آخر يدعى "محمود بيبو"، وقتله من الخلف، رغم أنه ليس له علاقة بالمشكلة.

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