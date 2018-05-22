قائمة نارية لمنتخب الغائبين عن مونديال روسيا (تقرير)

شهدت قوائم منتخبات العالم العديد من المفاجآت، فيما يخص استبعاد نجوم من العيار الثقيل من قوائم منتخب بلادهم قبل المشاركة في كأس العالم في روسيا 2018.

ويستعرض " الفجر الرياضي" أبرز النجوم المستبعدين من قوائم منتخب بلادهم قبل كأس العالم.

منتخب إسبانيا:

شهدت قائمة المنتخب الإسباني مفاجآت بالجملة، أبرزها استبعاد الرباعي ماركوس ألونسو جناح تشيلسي، وهيكتور بيليرين مدافع أرسنال وثنائي تشيلسي فبريجاس وموراتا.

بلجيكا:

وفي المنتخب البلجيكي، جاء أبرز المستبعدين ناينجولان نجم وسط روما الايطالي، ليكون بمثابة المفاجأة الأساسية بالقائمة.

وخاض ناينجولان صاحب 30 عاماً 30 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، سجل فيها 6 أهداف، ويحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي بلاده ، ولكن مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي كان له رأياً آخر.

السويد:

يأتي على رأس المستبعدين من قائمة منتخب السويد زلاتان إبراهيموفيتش المحترف بالدوري الأمريكي، والذي لم يرحب مدرب المنتخب يان أندرسون بفكرة عودته من الاعتزال كونه يبلغ من العمر 36 عاماً في الوقت الراهن.

ألمانيا:

شهدت قائمة الماكينات الألمانية عدة مفاجآت، أبرزها استبعاد ماريو جوتزه لاعب دورتموند وصاحب هدف التتويج بمونديال البرازيل الماضى، وساندرو فاجنر مهاجم البايرن، وإيمري تشان لاعب ليفربول الإنجليزي.

فرنسا:

استبعد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أكثر من نجم على رأسهم، كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، وديميتري باييت نجم مارسيليا الفرنسي، وأدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، وألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال الإنجليزي، وأنتوني مارسيال جناح مانشستر يونايتد، ولابورتي مدافع مانشستر سيتي، ولينجليت مدافع إشبيلية الإسباني، وروفيير حارس سانت إيتيان، وكوسيلني نجم أرسنال”، وكومان "بايرن ميونخ"، كوندوجبيا "فالنسيا".

البرازيل:

وفي منتخب راقصي السامبا جاء أبرز المستبعدين الثنائي داني الفيش وديفيد لويز لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي للإصابة.

إنجلترا:

وفي منتخب الأسود ، جاء أبرز الغائبين جوهارت حارس وستهام ، وجاك ويلشير لاعب أرسنال ، وتشامبرلين لاعب ليفربول.





الأرجنتين:

جاء استبعاد ماورو إيكاري، لاعب إنتر ميلان، بمثابة الصدمة على محبي وعشاق اللاعب، خاصة أن يقدم مستويات رائعة مع الأتزوري، إلا أن سامباولي مدرب التانجو كان له رأي آخر.