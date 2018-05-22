الرداد وإيمي سمير غانم يحصلان على نصف مليون جنيه من عملية نصب في "عزمي وأشجان"

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "عزمى وأشجان"، هجوم عصابة على عزمي "حسن الرداد" و أشجان "إيمي سمير غانم" وخطفهما حتى يجعلوا الرداد يساعدهم في المخدرات، ثم تقوم إحدى العصابات الأخرى بالهجوم عليهم ليقتلوا بعضهما ويهرب عزمي وأشجان.

ويذهبان بعدها للفيلا التي كانوا يقومون فيها بعملية النصب ليجدوا المشتري ويأخذوا منه نصف مليون جنيه ويقوموا بتقسيم الأموال، وشراء أثاث جديد للمنزل.





"عزمي وأشجان"، بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكى.