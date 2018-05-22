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فاروق جويدة: محمد صلاح شيء إلهي حصل فجأة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:08 ص
فاروق جويدة: محمد صلاح شيء إلهي حصل فجأة
محمد صلاح
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نعيم يوسف
 
قال الشاعر فاروق جويدة، إن "اللاعب محمد صلاح، لحظة ضوء غير محسوبة وغير مبررة وشيء إلهي حصل فجأة كدة".

وأضاف "جويدة"، في لقاء مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" الفضائية، الاثنين، أنه لا يوجد أي أسباب مقنعة فيما حدث مع محمد صلاح إلا إرادة ربنا.

ووجه رسالة له قائلا: "إنت نقطة ضوء في حياة المصريين جاءت فجأة، وأرجو أن تمتد".
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