أمينه خليل "لبيسة" لـ"نادين" فى "ليالي أوجيني"

















رفضت "كريمة" والتى تجسد دورها الفنانة أمينه خليل، الاستمرار فى العمل جرسونة بصالة الملهى الليلى "أوجينى"، نظرًا لعدم تأقلمها مع هذا المناخ الملىء بالرقص والصخب، وقررت العمل كـ"لبيسة" للراقصة الاستعراضية فى الملهى والتى تجسد شخصيتها الفنانة نادين.بدأت احداث حلقة اليوم بمحاولة دكتور توفيق "ظافر العابدين" البحث عن "كريمة" فى صالة "أوجيني والتى اعتاد السهر فيها، إلا أنه لم يجدها، وذلك بعدما قررت الابتعاد عن الصالة والانتقال إلى غرفة الراقصة لكى تعمل "لبيسة" لها.يذكر أن مسلسل "ليالي أوجينى" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.