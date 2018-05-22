أم وأطفالها لـ"الفجر الفني": أحمد عز رقم واحد.. ويارب ما يموتش في "أبو عمر المصري" (فيديو)
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:43 ص
يارا أحمد
أجرت عدسة "الفجر الفني" لقاءًا مع أم وأطفالها في كواليس مسلسل "أبو عمر المصري" للفنان أحمد عز وذلك بعد حضورهم خصيصًا لإهدائه فانوس رمضان وورد وبورتريه.
وعبرو عن حبهم الشديد لأحمد عز بالإضافة إلى أمنيتهم بعدم مقتل شخصية "أبو عمر المصري" التي يجسدها الفنان في نهاية الأحداث.
مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة.
مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة.
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