مفاجأة.. موسيقى إعلان محمد رمضان مسروق من فيلم أجنبي شهير (فيديو)
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:29 ص
شيماء عطية
تداول رواد السوشيال ميديا مقطع من فيلم "the greatest showman" للممثل الأسترالي هيو جاكمان، والذي اتضح من خلاله تشابه حد التطابق في موسيقى الفيلم مع موسيقى الجزء الذي قدمه الفنان محمد رمضان خلال إعلان إحدى شركات الاتصالات الشهيرة في مصر.
يذكر أن الإعلان من إخراج هادي الباجوري، ويشارك فيه بجانب محمد رمضان كل من سميرة سعيد، وعلي الحجار، وأحمد فهمي، ونيللي كريم.
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