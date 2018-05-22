عاجل.. قرارات نارية من مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عُقد في التاسعة مساء الإثنين، بمقر النادي بالجزيرة ، ما يلي :-

– إقامة احتفالية كبرى تليق بإسم الأهلي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الحصول على النجمة الرابعة ، وياتي هذا التكريم على هامش احتفالات برنامج عائلة الاهلي المقبل لالضافة الي تكريم كل اللعبات الجماعية التي حققت الانجازات والبطولات الموسم الماضي الي جانب تكريم نجوم الألعاب الفردية الذين حققوا بطولات في الموسم المنقضي

– الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية للفرق الرياضية بقيادة الأسماء الأتية :-

محمد مصيلحي للكرة الطائرة رجال ، طارق خيري للكرة السلة رجال ، عاصم حماد لكرة اليد رجال ، إيهاب الألفي لكرة السلة سيدات ، حمدي الصافي للكرة الطائرة سيدات ، ياسر صلاح لكرة اليد سيدات ، محمد فؤاد للجمباز ، ناصر زهران للإسكواش ، ياسر داوود لألعاب القوى ، وائل عزت لألعاب الماء ، مراد عاصم للكراتيه ، أشرف عبد الفتاح لتنس الطاولة

– الموافقة على تمديد التعاقد مع مصطفى عسل لاعب الاسكواش لمدة ثلاثة سنوات

– التعاقد مع لاعبة الاسكواش أمينة عرفي الفائزة ببطولة انجلترا المفتوحة

– التعاقد مع اللاعب كريم بدوي لاعب الاسكواش تحت 15 سنة الفائز بالمركز الثالث ببطولة انجلترا

– الموافقة على سفر اللاعب عبد الله عمرو عادل لاعب الاسكواش الي هولندا وألمانيا للمشاركة في بطولتي هولندا وألمانيا المفتوحة للإسكواش

– السماح للاعبة الغطس مها عبد السلام للسفر الي الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة وتمثيل الأهلي في كل البطولات هناك

– السماح لمدرب سيدات السلة إيهاب الألفي بتدريب منتخب مصر للعبة في إطار حرص الأهلي على المنتخبات الوطنية المختلفة

– السماح لمدربات السباحة التوقيعية بتدريب المنتخبات الوطنية تحت 15 و 18 سنة

– تجديد عقود لاعبي السلة لمدة 4 سنوات وهم مصطفى الشافعي وإبراهيم الجمال ومؤمن أبو العنين مع التجديد موسمين لكلا من رامي جنيدي ومصطفى مشعل وحاتم حسام بالإضافة الي توقيع عقد لمدة 4 سنوات مع لاعب السلة الصاعد محمد حسن الجارحي

– تجديد عقود لاعبا الكرة الطائرة رجال محمد عادل سلامة ومحمد عبد المنعم لمدة موسمين ، بالإضافة الي التعاقد مع أحمد صلاح ومحمد عبد القادر لمدة 4 مواسم فضلا عن تعديل عقود كلا من أحمد عبد العال وعبد الرحمن حسين وشريف أحمد ومحمد رمضان وأحمد سعيد بالشكل المناسب ، وتمديد عقود ناشئو النادي يوسف مرجان وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي لمدة 4 مواسم

– تجديد عقود لاعبات الكرة الطائرة سيدات وهن : نهلة سامح و شروق فؤاد لمدة 4 سنوات مع تجديد عقود فريدة العصقلاني وأمينة حمدي لمدة موسمين بالإضافة الي التعاقد مع دعاء محمد وسارة أمين لمدة 4 مواسم مع تعديل عقود اللاعبات : مريم مصطفى وريم متولي ونورالله ياسين ورحمة حسن المهندس ومايا ممدوح اسماعيل.