عاجل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الأقصر
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:17 ص
طاهر الحساني
تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2018 بمحافظة الأقصر، بعد اعتمادها من محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، بنسبة نجاح 75.1%.
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