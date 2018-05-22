عاجل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة الأقصر

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2018 بمحافظة الأقصر، بعد اعتمادها من محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، بنسبة نجاح 75.1%.



