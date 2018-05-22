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محام: تحرر السيدات في الملابس قد يؤدي للطلاق

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 04:20 ص
محام: تحرر السيدات في الملابس قد يؤدي للطلاق
المحامي وائل نجم
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نعيم يوسف
 
قال وائل نجم، المحامي، إن تحرر السيدات في الملابس قد يؤدي للطلاق، معقبا: "أنا لو شوفت زوجتي لابسة كدة ممكن يؤدي للطلاق".

وأضاف "نجم"، في لقاء مع LTC الفضائية، الاثنين، أن الغرب يشتغلون على السيدة المصرية، والعربية، ويقولون إنه يجب مساواة المرأة بالرجل وغيره.

ولفت المحامي إلى أن الإسلام حرر المرأة من العبودية، وكانت شبه مذلولة وسبية، وهناك مساواة للمرأة.
المزيد عن: المساواة‏ المرأة الإسلام
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