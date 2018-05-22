رضا حجازي يكشف الطريقة الصحيحة لدخول الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة



وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أنه يجب على الطالب ألا يذهب للامتحان، ويحصل من التأمين الصحي ما يفيد بأنه مريض، وغير قادر على دخول الامتحانات.



وتابع رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أنه في هذه الحالة يدخل الدور الثاني بالدرجة الفعلية التي سيحصل عليها.



وأشار إلى أنه في حالة الذهاب إلى الامتحان واكتشف فيما بعد أنه لم يحل جيدا ويريد الدخول في الدور الثاني، فلن يحصل على حقه من الحصول على الدرجة الفعلية.



ولفت إلى أن هذا الأمر يستثنى منه أهالي سيناء، حيث يقدم الطالب طلبا للتأجيل ويحصل على الدرجة الفعلية عند امتحانها.

كشف الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، عن الطريقة الصحيحة التي يتقدم بها الطالب لامتحانات الدور الثاني في امتحانات الثانوية العامة.