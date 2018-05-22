الأهلي يزاحم الزمالك على ضم خليفة "عبد الله السعيد"

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن لجنة الكرة بالأهلي تطلب ضم لاعب فريق الإسماعيلي إبراهيم حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية، منوها أن رئيس الزمالك مرتضى منصور، أعلن أنه حصل على توقيع اللاعب مؤخرا، حيث يمتلك 50% من عقده نجوم المستقبل مع الإسماعيلي.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أنه من المنتظر دخول نادي الأهلي والزمالك في صراع كبير لضم اللاعب بعد موافقة الإسماعيلي ونادي نجوم المستقبل، منوها أن مسئولي الأهلي أرسلوا فاكسا رسميا لضم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن إبراهيم حسن لاعب نادي الإسماعيلي، قد وقع على عقود انتقاله للزمالك خلال وقت سابق.

ويبحث الأهلي عن لاعب يعوض رحيل عبد الله السعيد في مركز صناعة اللعب، بعد اقتراب السعيد من الاحتراف في صفوف أهلي جدة السعودي في الموسم الجديد.