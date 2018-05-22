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مي عز الدين تكتشف جريمة قتل بالعين السخة في"رسايل"

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:13 ص
مي عز الدين تكتشف جريمة قتل بالعين السخة فيرسايل
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شيماء احمد
 

شهدت أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل "رسايل"، إقناع طارق "خالد سليم" لـ "هالة" مي عز الدين، بالذهاب لطبيب نفسي، لمعرفة أسباب مايحدث لها، وأثناء طريقهم للعودة تشاهد حلمًا وترى فيه سامح "أحمد حاتم" وهو يقوم بضرب شاب بمساعدة أمين ثم يأخذه في سيارته.


وعند وصولها للمنزل تجد يحيي الخربوتلي "أحمد سعيد عبدالغني" في انتظارها ويريد معرفة ماحدث فتحكي له الحلم ويذهبوا لنفس الشارع الذي حلمت به لتجد سيارة هذا الشاب ويقرروا الذهاب للعين السخة فيجدوا جثة هذا الشاب داخل صندوق في الشاليه التي كانت تحلم به.


وتدور أحداث المسلسل حول هالة "مى عز الدين" التى تتمتع بـ"ملكة" تحقيق الأحلام، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته مى عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وأحمد خليل، ومحسن منصور، وأحمد حاتم

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