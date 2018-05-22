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أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 22ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:06 ص
أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 22ـ 5ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلي 5 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والفلفل البلدي بـ 4جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة بـ 15 جنيهًا،والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا.
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