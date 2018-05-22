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مشادة ساخنة على الهواء بسبب حديث غير لائق عن الرسول (فيديو)

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:55 ص
مشادة ساخنة على الهواء بسبب حديث غير لائق عن الرسول (فيديو)
الناشطة أمل فتحي
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة ساخنة بين الناشطة الحقوقية "أمل فتحي"، والداعية السلفي وليد إسماعيل، بعد أن تحدثت الناشطة الحقوقية عن الرسول، وقالت "محمد" فقط دون أن تصلي وتسلم عليه، وقالت إنه كان يأخذ سبايا.

وانفعل "إسماعيل" في لقاء مع LTC الفضائية، الإثنين، على الناشطة الحقوقية، وقال لها: "محمد مين؟؟ اتكلمي عدل.. مسمهاش محمد حاف.. أنتي إية؟؟ مسلمة ولا إية".

وأعرب باقي الضيوف عن استيائهم من طريقة كلام الناشطة الحقوقية عن الرسول، التي قالت إنها تتحفظ على الحلقة كاملة.

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