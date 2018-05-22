"الأرصاد": ارتفاع الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظة دمياط



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، كما تظهر الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية الغربية والشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحر والقاهرة، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2252018 بمحافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 42

وسط الدلتا 26 41

الإسكندرية 26 38

بلطيم 25 39

مطروح 23 35

السلوم 23 35

سيوة 28 43

بورسعيد 25 33

دمياط 25 35

العريش 21 36

رفح 20 36

الإسماعيلية 24 41

السويس 25 40

رأس سدر 24 39

نخل 20 40

نويبع 28 38

طابا 23 38

كارتين 21 34

الطور 29 35

شرم الشيخ 30 41

الغردقة 28 40

مرسى علم 26 38

الفيوم 27 43

بني سويف 26 43

المنيا 25 43

أسيوط 22 43

سوهاج 27 44

قنا 39 45

الأقصر 28 45

أسوان 30 45

أبو سمبل 26 44

الوادي الجديد 32 46

شلاتين 25 37

أبو رماد 26 36

رأس حدربة 27 36

حلايب 28 34







تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، 2252018 بمحافظة دمياط، حيث يسود طقس شديد الحرارة بنطاق المحافظة، ودرجة الحرارة المتوقعة الصغرى 25 والكبرى 35 درجة.