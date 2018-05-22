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كردون أمني بمحيط "تلت" عقب مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:41 ص
كردون أمني بمحيط تلت عقب مشاجرة بين عائلتين ببني سويف
صورة أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط قرية "تلت" التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، عقب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والعصي والحجارة بين عائلتي الصفطى وياسين بقرية "تلت".

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وتمت السيطرة على الأوضاع وضبط أطراف المشاجرة، وتم فرض كردونًا أمنيًا بمحيط القرية تحسبًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى.

حًرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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