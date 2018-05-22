محمد رمضان يخطب درة في "نسر الصعيد"







بدأت أحداث الحلقة الجديدة بتلقى "زين" خبرو وفاة والده الشيخ "صالح القناوي"، ومرت السنوات حتى تخرج من كلية الشرطة، ثم قرر الزواج من "فيروز".



يذكر أن مسلسل "نسر الصعيد" يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.









تقدم الضابط "زين" الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، لخطبه "فيروز" التي تجسد شخصيتها الفنانة درة زروق، بعدما أخذ والدته التي تؤدي دورها وفاء عامر، وذهبا إلى منزل العروس، بالرغم من اعتراض والدته لرغبتها فى زواجه من قريبتها "ليلى".