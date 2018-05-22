رئيس امتحانات الثانوية العامة يكشف عن عقوبات رادعة على الغش



وأضاف "حجازي"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين: "لو كان الهاتف مفتوح فإن عقوبته من 2 إلى 7 سنوات سجن، ومن 100 إلى 200 ألف جنيه غرامة، والنيابة وشأنها".



وتابع رئيس قطاع التعليم العام: "يوجد معرض لأدوات الغش بالامتحانات منها سماعات -ازار قميص –فيز ووسماعات مزروعة داخل الأذن ونظارات"، متابعا: "العام الماضي انفجرت سماعة أذن داخل أذن طالبة أثناء قيامها بالغش".



ولفت إلى أن هناك غرفة عمليات تشمل الجهاز القومي للاتصالات ومباحث الإنترنت والجهات الأمنية، مردفًا: "العام الماضى كنا بنجيب الطالب بعد الغش بعد 4 دقائق.. السنة دى هنجيبه بعد دقيقتين".



أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن حمل الطالب للهاتف المحمول داخل اللجنة وهو مغلق "شروع فى الغش"، وعقوبته لا تقل عن سنة سجن ومن 10 إلى 50 ألف جنيه غرامة وإلغاء الامتحان.