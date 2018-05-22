"الصحة" ترد على شائعات "سرطان السوفالدي"

نفت وزارة الصحة والسكان ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن أن استخدام عقار "السوفالدي" المخصص لعلاج فيروس سي له تأثير سلبي على خلايا الكبد، وينتج عنه تكوين بؤر سرطانية، مؤكدة أن هذه المعلومة عارية تمامًا من الصحة.





وأوضحت الوزارة من خلال بيان، أنه من المعروف في حالة الإصابة بفيروس سي أن 75 إلى 85 % من المصابين يتحولون إلى التهاب كبدي مزمن نشط في الكبد، 20 إلى 30 ٪؜ من هؤلاء المرضى ينتهي بهم الحال في 20 إلى 30 سنة بأن يتحولوا إلى مرضى بالتليف من الدرجة الرابعة "F4” ومن هؤلاء 5 الى 10 ٪؜ يصابوا بالسرطان أي أن تليف الكبد يتحول إلى السرطان سواء في وجود فيروس سي أو عدم وجوده.





وتابعت أن فيروس سي في حد ذاته لا يسبب السرطان، وإنما التليف هو الذي يسبب السرطان سواء استمر الفيروس في المريض أو اختفى في العلاج، ولذلك أي مريض يصاب بالتليف وكان سببه فيروس سي لابد بعد شفائه أن يجري متابعات كل 3 إلى 4 شهور، لأنه يصبح عرضة لأن يتحول التليف إلى سرطان بغض النظر عن الشفاء من فيروس سي.





وتؤكد الوزارة أن المصابين الذين حالاتهم “F0” و "F1 "و "F2" و "F3" ولا يعانون من تليف لا يحتاجون إلى متابعة بعد الشفاء من الفيروس، أما المرضى “F4” مع وجود التليف، بعد الشفاء يستمر التليف وهذا من الممكن أن يؤدي إلى سرطان بنسبة 5٪؜ في العام من مرضى التليف بالرغم من الشفاء من الفيروس.





وتشير وزارة الصحة والسكان إلى أنه لا علاقة لعلاج "سوفالدي" بالإصابة بالسرطان، ولكن السرطان يأتي لسبب التليف والذي يكون في آخر مراحل الالتهاب الفيروسي الكبدي "F4"، سواء في وجود الفيروس أو اختفائه بالعلاج.