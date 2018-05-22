تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر

اكتسحن الفتيات ترتيب الأوائل بالشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، حيث حصلت 10 طالبات، و3 طلاب فقط على المراكز الأولى من بين العشرة الأوائل بما فيهم المكررين بالترتيب.



واعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الثاني، والتي جاءت نسبة النجاح بها 75.1%.



وجاء ترتيب الأوائل على مستوى الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر كالتالي:

موندا عماد عادل مدرسة ارمنت الاعدادية بنات.

غادة محمود محمد مدرسة الطود الإعدادية.

مارينا هاني سلامة مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

أحمد حسن أحمد مدرسة الأقباط الإعدادية بنين.

أندرو سامح بشرى مدرسة إسنا الإعدادية بنين.

نهلة جمال محمود مدرسة الطود الإعدادية.

حبيبة محمد سيد مدرسة العضايمة الإعدادية.

أريج علاء الدين أحمد مدرسة الإعدادية بنات.

مكاريوس محسوب مهنى مدرسة إسنا الإعدادية بنين.

آية ذكي محمود مدرسة الغريرة الإعدادية بنات.

إسراء عادل محمد مدرسة جمال عبد الناصر.

رويدة جابر أبو الفضل مدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة.

حبيبة فيصل محمد مدرسة العضايمة الإعدادية.

