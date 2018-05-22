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نجم الأهلي السابق يفجرها: 6 لاعبين خارج حسابات الزمالك في الصيف

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:18 ص
نجم الأهلي السابق يفجرها: 6 لاعبين خارج حسابات الزمالك في الصيف
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، على رحيل ست لاعبين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن القائمة انخفضت وأصبحت 25 لاعبا بدلا من 30 لاعبا، إلى جانب اللاعبين المنتظر التعاقد معهم خلال الفرة المقبلة.

 

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه جاء رحيل 6 لاعبين عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد استشارة الجهاز الفنى للقلعة البيضاء بقيادة خالد جلال والتقرير المنتظر تقديمه "جلال" لمجلس الإدارة بتحديد اللاعبين المطلوب التعاقد معهم واللاعبين الراحلين عن الفريق خلال الموسم الجديد.

المزيد عن: رياضة الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية إسلام الشاطر أخبار الرياضة
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