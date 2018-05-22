أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في قنا



وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والفلفل البلدي بـ 4جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة بـ 15 جنيهًا،والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا.



كما بلغ سعر حزمة الخس وزن 3 كيلو جرامات 10 جنيهات، وخس “كابوتشي” بـ4جنيهات، والفجل الصيني بـ3 جنيهات، والبروكلي بـ5 جنيهات.



سجلت أسعار الخضروات بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلي 3 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.