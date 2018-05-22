ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في قنا

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:21 ص
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في قنا
صورة أرشيفية
طباعة
بسام عبدالحميد
 
سجلت أسعار الخضروات بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلي 3 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي وصل إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيهًا، والفلفل البلدي بـ 4جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة بـ 15 جنيهًا،والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا.

كما بلغ سعر حزمة الخس وزن 3 كيلو جرامات 10 جنيهات، وخس “كابوتشي” بـ4جنيهات، والفجل الصيني بـ3 جنيهات، والبروكلي بـ5 جنيهات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 1:40:06 AM