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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في قنا

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:20 ص
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 22-5-2018 في قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" في محافظة قنا، أسعار اللحوم بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارا في الأسعار بأسواق محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم سجلت 140 جنيهًا لكيلو الضأن، بينما سجل سعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 120 جنيهًا، والعجالي 130 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم البرازيلي من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر اللحم السوداني من 75 إلى 80 جنيهًا، بينما يصل سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبدة البلدي 130 جنيهًا.
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