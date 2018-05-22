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بث مباشر الآن .. لمسلسل "ربع رومي" HD

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:12 ص
بث مباشر الآن .. لمسلسل ربع رومي HD
مسلسل ربع رومي
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الفجر الفني
 



يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ربع رومي" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.



"ربع رومي" بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، محمد سلام، إدوارد، وتدور الأحداث في إطار كوميدي خفيف حول شابين تعيش أسرة كلًا منهما في مستوى بسيط، ويسعى الشابين إلى تحقيق النجاح في عملهما، ويعمل والد أحداهما في هيئة الآثار، وإذا به يكتشف كنز؛ لكن لعنة ما تصيبه تحوله في كل مرة إلى شيء جديد، فيبدأ الجميع في البحث عن حل لهذه اللعنة.

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