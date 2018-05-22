عاجل.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر



واعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الثاني، والتي جاءت نسبة النجاح بها 75.1%.



وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن أسماء الطلاب الأوائل جاءت كالتالي:



1- موندا عماد عادل مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

2- غادة محمود محمد مدرسة الطود الإعدادية.

3- مارينا هاني سلامة مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

4- أحمد حسن أحمد مدرسة الأقباط الإعدادية بنين.

5- أندرو سامح بشرى مدرسة إسنا الإعدادية بنين.

6- نهلة جمال محمود مدرسة الطود الإعدادية.

7- حبيبة محمد سيد مدرسة العضايمة الإعدادية.

8- أريج علاء الدين أحمد مدرسة الإعدادية بنات.

9- مكاريوس محسوب مهنى مدرسة إسنا الإعدادية بنين.

10- أية ذكي محمود مدرسة الغريرة الإعدادية بنات.

11- إسراء عادل محمد مدرسة جمال عبد الناصر.

12- رويدة جابر أبو الفضل مدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة.

13- حبيبة فيصل محمد مدرسة العضايمة الإعدادية.



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قبل قليل، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/2018.