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عاجل.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:09 ص
عاجل.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر
محافظ الأقصر ووكيل التعليم
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طاهر الحساني
 
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، قبل قليل، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2017/2018.

واعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الثاني، والتي جاءت نسبة النجاح بها 75.1%.

وقال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن أسماء الطلاب الأوائل جاءت كالتالي:

1- موندا عماد عادل مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.
2- غادة محمود محمد مدرسة الطود الإعدادية.
3- مارينا هاني سلامة مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.
4- أحمد حسن أحمد مدرسة الأقباط الإعدادية بنين.
5- أندرو سامح بشرى مدرسة إسنا الإعدادية بنين.
6- نهلة جمال محمود مدرسة الطود الإعدادية.
7- حبيبة محمد سيد مدرسة العضايمة الإعدادية.
8- أريج علاء الدين أحمد مدرسة الإعدادية بنات.
9- مكاريوس محسوب مهنى مدرسة إسنا الإعدادية بنين.
10- أية ذكي محمود مدرسة الغريرة الإعدادية بنات.
11- إسراء عادل محمد مدرسة جمال عبد الناصر.
12- رويدة جابر أبو الفضل مدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة.
13- حبيبة فيصل محمد مدرسة العضايمة الإعدادية.
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