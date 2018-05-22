بعد عرض الحلقة الخامسة من "ضد مجهول".. الجمهور لـ"غادة عبد الرازق: "تستاهلي الأوسكار"

حققت الحلقة الخامسة من مسلسل "ضد مجهول" ردود فعل إيجابية بين رواد السوشيال ميديا.

وأثنى نشطاء "تويتر" على أداء الفنانة غادة عبدالرزاق خصوصا في مشهد تغسيل ابنتها ريم بعد اغتصابها ومقتلها، مؤكدين أنها تستحق الأوسكار عن هذا المشهد.