بعد عرض الحلقة الخامسة من "ضد مجهول".. الجمهور لـ"غادة عبد الرازق: "تستاهلي الأوسكار"
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:58 ص
شيماء عطية
حققت الحلقة الخامسة من مسلسل "ضد مجهول" ردود فعل إيجابية بين رواد السوشيال ميديا.
وأثنى نشطاء "تويتر" على أداء الفنانة غادة عبدالرزاق خصوصا في مشهد تغسيل ابنتها ريم بعد اغتصابها ومقتلها، مؤكدين أنها تستحق الأوسكار عن هذا المشهد.
"ضد مجهول" يشارك فى بطولته أمام غادة عبد الرازق، دياب، وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغني، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.
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