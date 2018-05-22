بث مباشر.. لمسلسل "نسر الصعيد" HD
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 01:04 ص
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان مباشرة يوتيوب بتقنية الـHD.
يذكر أن المسلسل بطولة محمد رمضان، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وتدور الأحداث حول ضابط الشرطة زين (محمد رمضان)، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع هتلر (سيد رجب)، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كلا منهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد آخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين إحداهما ابنة عمه.
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