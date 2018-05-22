سيد معوض: البعض كان ينتظر سقوط الأهلي للهجوم على البدري

قال سيد معوض المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي، إن البعض كان ينتظر سقوط الأهلي من أجل الهجوم على الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "كنا نحاول إراحة بعض اللاعبين على مدار الموسم خاصة اللاعبين الأساسيين".

واستطرد قائلا: "معظم اللاعبين حصلوا على راحة على مدار الموسم، فالبعض تعرض للإصابات مثل سعد سمير وعلي معلول، وكنا نحارب لإقناع حسام عاشور وأحمد فتحي وغيرهم بالحصول على راحة على مدار الموسم".