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"التعليم": رفعنا درجات 18 ألف حالة تظلم العام الماضي

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 03:28 ص
التعليم: رفعنا درجات 18 ألف حالة تظلم العام الماضي
الدكتور رضا حجازي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك طريقتين لتظلم لطالب الثانوية العامة الطريقة الأولى دفع 100 جنيه لإعادة فحص الامتحان، معقبًا: "مش بنعيد تصحيح الإمتحان، لكن بيتم التأكد من جمع الدرجات".

وتابع "حجازي"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن الوزارة أعادت فحص 281 ألف ورقة امتحان العام الماضي، وثبت لـ18 ألف حالة أن تظلماتهم صحيحة، وحصلوا على درجات زيادة.
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