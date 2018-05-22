حوار| طارق جمال: أتواصل دائما مع محمود الجزار وعلى الجماهير المساندة الدائمة

" مثلي الأعلى في التدريب هو الكابتن طارق جمال "، عبارة تحمل الكثير اختارها ليبدأ بها حواره الخاص لـ" الفجر الرياضي ".

ظهور الجزار الذي يعد أحد أبنائه بشكل لافت في مباراة الأهلي الأخيرة أمام المصري، أكدت أن هناك مدافعاً قوياً في الطريق وأن العين الثاقبة التي اختارته وتابعته منذ البداية كانت على حق.

الكابتن طارق جمال نجم الدروايش في حوار خاص لـ "الفجر الرياضي" ..

بدايةً.. حدثنا عن خطوة تدريب فريق كهرباء الإسماعيلية؟

كلفتُ بالعمل كمدير فني والفريق يملك في جعبته 9 نقاط فقط وكنتُ أعلم جيدا أن المشوار لتحقيق مركز والهروب من قاع الجدول صعب لكني درستُ الأخطاء والسلبيات وقمتُ بعملية إحلال وتجديد في وقت زمني صعب.. تعرضنا فيه لسوء التوفيق في بعض اللقاءات.

بشكل عام.. ما هي استراتيجيتك الخاصة في التدريب؟

في الأمور الفنية أحب الكرة البرازيلية والقدير حمادة صدقي وبشكل عام أسعى لتسويق اللاعبين من خلال النادي والعمل على ذلك في الفترة القادمة.

ألن يكون محمود الجزار مدافع الأهلي الحالي آخر الوافدين من أبناءك الى الممتاز؟

أنا على تواصل دائم معه وأتمنى له التوفيق وأيضا هناك أكثر من لاعب بالفريق يتابعه أندية الممتاز وقد انتقل كذلك أحمد كمال إلى صفوف انبي.

بالانتقال للنادي الإسماعيلي وتأهله بعد غياب لدوري أبطال إفريقيا.. ما هو تقييمك للفريق هذا الموسم؟

الإسماعيلي فريق كبير وكان يجب تحقيق مركز يرضي طموح جماهيره وعدم التهاون في ذلك على الاطلاق.

ختاما.. ماذا تقول لجماهير الدروايش؟

رسالتي للجماهير مساندة الفريق في الفترة القادمة فهي صعبة للغاية.