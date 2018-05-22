خبير يكشف خريطة المنطقة بعد رحيل "عراب تقسيمها"



وأضاف عمار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن "لويس" المسؤول عن تدمير العالم، وصاحب مخطط تقسيم الدول القومية سواء المنطقة العربية أو جنوب شرق أسيا.



ولفت إلى أن برنارد لويس صاحب فكرة الشركات متعددة الجنسيات التى تخترق الدول القومية وتحطم قدرات الدول، متابعا: "برنارد لويس أخطر رجل في العالم.. مستر أكس العالم.. وأفكاره هى البذرة لكل المفكرين والنخبة في واشنطن للسيطرة الأمريكية على العالم.



عقب الخبير الاستراتيجي عمرو عمار، على رحيل إن برنارد لويس، صاحب مخطط تقسيم منطقة الشرق الأوسط، قائلًا: "كل النخب في الولايات المتحدة الأمريكية والمؤثرين في السياسة الأمريكية تلامذة "لويس.. ولا نعلم إذا كان ديننا يسمح لنا بالاحتفال برحيله".