ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة البحيرة

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:51 ص
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة البحيرة
أسعار الخضراوات بمحافظة البحيرة
طباعة
إسلام أمين
 
سجلت أسعار الخضراوات بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 22 جنيهًا، الليمون ما بين 8 إلى 10 جنيهًا.

وبلغ سعر الخيار 6 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 18 جنيهًا، الفلفل البلدي 8 جنيهات، الجزر 4 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.

وكانت قد سجلت أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، أمس الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 15 جنيهًا، الليمون ما بين 10 إلى 12 جنيهًا.

وبلغ سعر الخيار 5 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 4 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الألوان 14 جنيهًا، الفلفل البلدي 10 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.
المزيد عن: سعر الخضراوات اليوم سعر الخضراوات سعر الخضار اليوم سعر الخضار الخضروات اليوم الخضراوات اليوم الخضراوات البحيرة اسعار الخضراوات اليوم اخبار الخضراوات أسعار السلع أسعار الخضروات اليوم أسعار الخضروات أسعار الخضراوات أخبار البحيرة اليوم،البحيرة اليوم أخبار البحيرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
حوريا - غينيا
-
x
18:00
-
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/22/2018 1:40:01 AM