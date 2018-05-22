أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 22-5-2018 بمحافظة البحيرة
الثلاثاء 22/مايو/2018 - 12:51 ص
إسلام أمين
سجلت أسعار الخضراوات بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 22 جنيهًا، الليمون ما بين 8 إلى 10 جنيهًا.
وبلغ سعر الخيار 6 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 18 جنيهًا، الفلفل البلدي 8 جنيهات، الجزر 4 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.
وكانت قد سجلت أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، أمس الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 15 جنيهًا، الليمون ما بين 10 إلى 12 جنيهًا.
وبلغ سعر الخيار 5 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 4 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الألوان 14 جنيهًا، الفلفل البلدي 10 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.
وبلغ سعر الخيار 6 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 18 جنيهًا، الفلفل البلدي 8 جنيهات، الجزر 4 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.
وكانت قد سجلت أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، أمس الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 15 جنيهًا، الليمون ما بين 10 إلى 12 جنيهًا.
وبلغ سعر الخيار 5 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 4 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الألوان 14 جنيهًا، الفلفل البلدي 10 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.
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